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Столтенберг: Лучший способ поддержать мир – это помогать Украине

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2022, 08:33
Столтенберг: Лучший способ поддержать мир – это помогать Украине - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Украине нужно оказывать военную помощь – это лучший способ поддержать мир. Об этом заявил в интервью Welt генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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По его словам, чем больше будет военных успехов Украины, тем сильнее будут ее позиции на переговорах в будущем.

"Мы можем усилить позиции Украины за столом переговоров, если окажем военную поддержку стране. Лучший способ поддержать мир – поддержать Украину", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО объяснил, что если российский диктатор Владимир Путин выиграет войну, то другие деспоты продолжат применять насилие для достижения целей.

"Это может означать больше войны и больше страданий. Это сделало бы наш мир еще более опасным. В наших интересах, чтобы Украина победила", – отметил он.

Столтенберг также подчеркнул, что нужно снижать зависимость от авторитарных режимов, ведь война показала, насколько опасно зависеть от России по газу.

  • Генсек НАТО пообещал, что Альянс будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. НАТО не отступит.

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Марко Сировой
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