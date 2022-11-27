Столтенберг: Лучший способ поддержать мир – это помогать Украине

Украине нужно оказывать военную помощь – это лучший способ поддержать мир. Об этом заявил в интервью Welt генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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По его словам, чем больше будет военных успехов Украины, тем сильнее будут ее позиции на переговорах в будущем.

"Мы можем усилить позиции Украины за столом переговоров, если окажем военную поддержку стране. Лучший способ поддержать мир – поддержать Украину", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО объяснил, что если российский диктатор Владимир Путин выиграет войну, то другие деспоты продолжат применять насилие для достижения целей.

"Это может означать больше войны и больше страданий. Это сделало бы наш мир еще более опасным. В наших интересах, чтобы Украина победила", – отметил он.

Столтенберг также подчеркнул, что нужно снижать зависимость от авторитарных режимов, ведь война показала, насколько опасно зависеть от России по газу.

Генсек НАТО пообещал, что Альянс будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. НАТО не отступит.

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Марко Сировой

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