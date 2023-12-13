Норвегия предоставляет миллиард долларов Украине на зарплаты

Владимир Зеленский и Йонас Гар

Норвегия усилит финансовую помощь Украине на 800 млн для выплаты зарплат. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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"Сегодня Норвегия объявляет четкую дополнительную поддержку Украине... Господин президент Зеленский и его правительство должны платить медсестрам, врачам, учителям и другим работникам, и мы имеем возможность помочь с $1 млрд на 2023-й, этот год скоро заканчивается. И также мы усиливаем нашу финансовую и гуманитарную поддержку на около $800 млн на этот год", – сказал норвежский политик.

Он сообщил, что страна будет поддерживать Украину в 2024 году с "самых первых месяцев" в виде прямой экономической поддержки критическим услугам.

"Чтобы не было никаких задержек в оказании помощи украинскому народу", – объяснил Гар.

Зеленский заявил, что в течение 2023 года у российской армии не было ни одной "победы", но Москва начала активно сотрудничать со странами во всем мире.

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