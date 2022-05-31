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Глава министерства юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что страна является одним из крупнейших участников схемы медицинской эвакуации гражданских лиц, пострадавших из-за российского вторжения в Украину, а теперь также будет принимать раненых военнослужащих.

Мель отметила, что у Норвегии прежде не было практики медицинской эвакуации раненых солдат во время конфликта, а потому ей придется действовать в рамках действующих регламентов медицинской эвакуации, которые сейчас предусматривают размещение 550 раненых.

В заявлении министерства сказано, что в Норвегии сложилась мощная профессиональная среда в сети больниц Хельсе Берген, университетской больнице Осло и больнице Суннаас для лечения ожогов, травм и реабилитации, и что важный опыт Норвегии в этих областях особо подчеркнул президент Владимир Зеленский в выступлении перед парламентом страны.