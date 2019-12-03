Новая глава Еврокомиссии сказала, что будет с санкциями против РФ

Урсула фон дер Ляйен (фото - ЕРА)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава ЕК заявила, что санкции Евросоюза будут оставаться привязанными к полному выполнению минских договоренностей и они должны быть продлены во время следующего заседания Европейского совета.

Зеленский заверил ее в неизменности евроинтеграционного курса Украины.

Также они обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленский проинформировал главу ЕК о ходе подготовки встречи лидеров в нормандском формате.