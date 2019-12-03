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Новая глава Еврокомиссии сказала, что будет с санкциями против РФ

Новая глава Еврокомиссии сказала, что будет с санкциями против РФ - Фото
Урсула фон дер Ляйен (фото - ЕРА)
03.12.2019, 16:30

Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза против России будут действовать до полного выполнения минских договоренностей

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Глава ЕК заявила, что санкции Евросоюза будут оставаться привязанными к полному выполнению минских договоренностей и они должны быть продлены во время следующего заседания Европейского совета. 

Зеленский заверил ее в неизменности евроинтеграционного курса Украины.

Также они обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленский проинформировал главу ЕК о ходе подготовки встречи лидеров в нормандском формате.

  • 27 ноября Европарламент утвердил состав новой Европейской комиссии.
  • 10 сентября Совет Евросоюза утвердил список кандидатов, которых предлагается назначить европейскими комиссарами до 31 октября 2024 года.
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Владимир Зеленский санкции против рф урсула фон дер ляйен нормандский формат
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