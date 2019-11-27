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Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии: что известно

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии: что известно - Фото
Урсула фон дер Ляйен (фото - ЕРА)
27.11.2019, 14:08

Минимально необходимое количество для утверждения комиссии составляет 375 голосов

1 декабря начнет работу новый состав исполнительного органа Евросоюза во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен. За его утверждение на заседании в Страсбурге проголосовал 461 член Европарламента, сообщает Европейская правда.

Минимально необходимое количество для утверждения комиссии составляет 375 голосов.

Перед утверждением состоялись дебаты и выступление назначенной президентом Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Среди приоритетов новой комиссии она назвала зеленую энергетику, а также диджитализацию, приведя в пример, что роботы будут даже убирать постель. Также провозглашается, что в числе приоритетов будут культура и образование.

"Она станет первой женщиной на посту руководителя Еврокомиссии. Также в новой комиссии – рекордное количество женщин, 12 из 27 членов, включая вице-президента по вопросам цифровой эпохи, датчанку Маргрете Вестагер", - отмечается в сообщении.

Внешней политикой будет заниматься испанский политик и дипломат Жозеп Боррель

Еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства стал представитель Венгрии, Оливер Вархейи. 

Для утверждения ему пришлось убеждать евродепутатов в том, что он не будет предвзятым по отношению к Украине.

  • 10 сентября Совет Евросоюза утвердил список кандидатов, которых предлагается назначить европейскими комиссарами до 31 октября 2024 года.
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урсула фон дер ляйен
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