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Совет ЕС утвердил будущих еврокомиссаров: список

Совет ЕС утвердил будущих еврокомиссаров: список - Фото
Урсула фон дер Ляйен (фото - EPA)
10.09.2019, 18:16

Теперь полный состав Еврокомиссии должен будет одобрить Европарламент

Сегодня, 10 сентября, Совет Евросоюза утвердил список кандидатов, которых предлагается назначить европейскими комиссарами до 31 октября 2024 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вчера после индивидуальных собеседований с кандидатами этот список одобрила Урсула фон дер Ляйен, в июле 2019 года избранная на должность нового председателя Еврокомиссии.

На посты исполнительных вице-председателей ЕК предлагаются:

- Франс Тиммерманс (социал-демократ из Нидерландов); он будет курировать вопросы защиты окружающей среды. С 2014 года он был первым заместителем председателя Еврокомиссии и занимался вопросами правового государства.

- Маргрете Вестагер (либерал из Дании); она будет заниматься проблемами цифровых технологий и вопросами конкуренции. С 2014 года Вестагер работала на посту комиссара по вопросам конкуренции в ЕК.

- Валдис Домбровскис (христианский демократ из Латвии); он будет отвечать за экономические и социальные вопросы. С 2014 года Домбровскис - один из заместителей председателя Еврокомиссии и отвечает за вопросы, связанные с валютой евро.

Другие еврокомиссары:

- Паоло Джентилони (Италия) - по вопросам экономики;
- Фил Хоган (Ирландия) - по вопросам торговли;
- Вера Юрова (Чехия) - по вопросам базовых ценностей и транспарентности в Европе;
- Ласло Трочани (Венгрия) по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС;
- Ютта Урпилайнен (Финляндия) по международному сотрудничеству;
- Кадри Симсон (Эстония) - по энергетике; 
- Жозеп Боррель (Испания) - по внешней политике и политике безопасности. 

Теперь полный состав Еврокомиссии должен будет одобрить Европарламент. После этого ЕК будет официально назначена Европейским советом. В новом составе Еврокомиссия должна начать свою работу 1 ноября 2019 года.

  • 16 июля в Страсбурге депутаты Европарламента проголосовали в поддержку кандидатуры экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.
  • 10 июля фон дер Ляйен заявила, что Европе следует вести диалог с Россией с позиции силы

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