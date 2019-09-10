Совет ЕС утвердил будущих еврокомиссаров: список

Урсула фон дер Ляйен (фото - EPA)

Сегодня, 10 сентября, Совет Евросоюза утвердил список кандидатов, которых предлагается назначить европейскими комиссарами до 31 октября 2024 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вчера после индивидуальных собеседований с кандидатами этот список одобрила Урсула фон дер Ляйен, в июле 2019 года избранная на должность нового председателя Еврокомиссии.

На посты исполнительных вице-председателей ЕК предлагаются:

- Франс Тиммерманс (социал-демократ из Нидерландов); он будет курировать вопросы защиты окружающей среды. С 2014 года он был первым заместителем председателя Еврокомиссии и занимался вопросами правового государства.

- Маргрете Вестагер (либерал из Дании); она будет заниматься проблемами цифровых технологий и вопросами конкуренции. С 2014 года Вестагер работала на посту комиссара по вопросам конкуренции в ЕК.

- Валдис Домбровскис (христианский демократ из Латвии); он будет отвечать за экономические и социальные вопросы. С 2014 года Домбровскис - один из заместителей председателя Еврокомиссии и отвечает за вопросы, связанные с валютой евро.

Другие еврокомиссары:

- Паоло Джентилони (Италия) - по вопросам экономики;

- Фил Хоган (Ирландия) - по вопросам торговли;

- Вера Юрова (Чехия) - по вопросам базовых ценностей и транспарентности в Европе;

- Ласло Трочани (Венгрия) по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС;

- Ютта Урпилайнен (Финляндия) по международному сотрудничеству;

- Кадри Симсон (Эстония) - по энергетике;

- Жозеп Боррель (Испания) - по внешней политике и политике безопасности.

Теперь полный состав Еврокомиссии должен будет одобрить Европарламент. После этого ЕК будет официально назначена Европейским советом. В новом составе Еврокомиссия должна начать свою работу 1 ноября 2019 года.

16 июля в Страсбурге депутаты Европарламента проголосовали в поддержку кандидатуры экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

10 июля фон дер Ляйен заявила, что Европе следует вести диалог с Россией с позиции силы

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