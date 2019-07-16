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16.07.2019, 23:53

Новый глава Еврокомиссии: Хочу двигать Европу вперед

Новый глава Еврокомиссии: Хочу двигать Европу вперед - Фото
Урсула фон дер Ляйен (фото - EPA)

Урсула фон дер Ляйен хочет, чтобы в команде еврокомиссаров было равное количество женщин и мужчин

Новый президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что она планирует делать на этой должности. Об этом она сообщила в Страсбурге во время пресс-конференции сразу после объявления результатов голосования в ходе сессии Европарламента, передает Укринформ.

"Я хочу двигать Европу вперед в течение следующих пяти лет - к климатически-дружественному континенту, к Европе, которая служит людям, экономически мощной и цифровой, Европе, основанной на верховенстве права с живой демократией", - сказала фон дер Ляйен.

Она выразила желание иметь рядом с собой высоко мотивированную, с равным количеством мужчин и женщин команду, с которой пройдет этот путь вместе.

Отвечая на вопрос журналистов о том, намерена ли она исправить текущую ситуацию, при которой в руководящих органах евроинституций фактически не представлены страны Центральной и Восточной Европы, фон дер Ляен заверила, что во время отбора кандидатов на должности еврокомиссаров будет учитываться и необходимость соблюдения географического баланса.

Сегодня, 16 июля, в Страсбурге депутаты Европарламента проголосовали в поддержку кандидатуры экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

10 июля Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе следует вести диалог с Россией с позиции силы. По ее словам, Кремль не прощает слабостей. Министр добавила, что Россия остается соседом Европы, однако подчеркнула, что действия Москвы в Украине противоречат международному праву. Также она отметила, что выступает не за "европейскую армию", а за "армию европейцев", и решения об "опасных операциях" требуется принимать на национальном уровне.

В обращении к Европарламенту она заявила, что внешнеполитические решения ЕС должны приниматься квалифицированным большинством.

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Теги: урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
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