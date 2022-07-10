UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новая Каховка: Не менее 100 оккупантов ликвидированы, более 200 ранены – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 14:02
Новая Каховка: Не менее 100 оккупантов ликвидированы, более 200 ранены – Арестович - Фото
Чернобаевка (Фото - скриншот из видео)

В результате ударов 9 июля по пункту управления 49 армии оккупантов, ПВО и складам с ракетами к ПВО под Новой Каховкой ликвидровано более 100 оккупантов. Об этом сообщил в Facebook внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По предварительным данным, пишет Арестович, свыше 100 оккупантов ликвидированы, около 200 ранены, половина из которых получили тяжелые ранения.

Советник также утверждает, что "были срочные эвакогруппы для каких-то VIP-раненых и убитых".

Сегодня, по его данным, системами HIMARS уже нанесены не менее 11 ракетных ударов по оккупантам. Поражены цели в Мариуполе (склады с боеприпасами и ГСМ), Алчевске, Шахтерске, Кировском, Харцызске, Чистякове, Зугрэсе, Придорожном, Иловайске, Шахте им. Калина и Ленинском районе Донецка.

Ранее оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ нанесли очередные удары по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов оккупантов в районе Чернобаевки.

Смотрите также: Херсон. У оккупантов горят и взрываются склады боеприпасов, работает ПВО врага: видео

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Херсонская облатсь HIMARS потери оккупантов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 