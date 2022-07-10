Новая Каховка: Не менее 100 оккупантов ликвидированы, более 200 ранены – Арестович

В результате ударов 9 июля по пункту управления 49 армии оккупантов, ПВО и складам с ракетами к ПВО под Новой Каховкой ликвидровано более 100 оккупантов. Об этом сообщил в Facebook внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По предварительным данным, пишет Арестович, свыше 100 оккупантов ликвидированы, около 200 ранены, половина из которых получили тяжелые ранения.

Советник также утверждает, что "были срочные эвакогруппы для каких-то VIP-раненых и убитых".

Сегодня, по его данным, системами HIMARS уже нанесены не менее 11 ракетных ударов по оккупантам. Поражены цели в Мариуполе (склады с боеприпасами и ГСМ), Алчевске, Шахтерске, Кировском, Харцызске, Чистякове, Зугрэсе, Придорожном, Иловайске, Шахте им. Калина и Ленинском районе Донецка.

Ранее оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ нанесли очередные удары по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов оккупантов в районе Чернобаевки.

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Сергей Бережной

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