Новая война может вспыхнуть между Эфиопией и Эритреей

Анонимные собеседники Reuters рассказали, что Эфиопия направила свои войска к границе с Эритреей в марте

Удар по городу в Эфиопии в 2020 году (Фото: Wikipedia)

Между Эритреей и Эфиопией "в любой момент" может вспыхнуть война. Об этом заявил вице-президент временной администрации эфиопского региона Тыграй генерал Цадкан Гебретенсае, передает Rteters.

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"В любой момент может вспыхнуть война между Эфиопией и Эритреей", – написал он еще 10 марта в журнале Africa Report, посвященном Африке.

Отмечается, что опасения по поводу нового конфликта вызваны тем, что в 2024 году Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ) раскололся на две фракции. Первая сейчас управляет автономным регионом Тыграй после одобрения правительства Эфиопии, а вторая выступает против этого.

11 марта первая фракция, которую Гебретенсае обвинил в "стремлении к союзу с Эритреей", взяла под свой контроль северный город Эфиопии Адди-Грат.

В то же время глава временной администрации Тыграя Гетачеу Реда обратился к правительству с просьбой оказать поддержку в борьбе с "диссидентами", которые отрицают связи с Эритреей.

"Между Эфиопией и Эритреей существует явный антагонизм. Меня беспокоит то, что народ Тыграя может снова стать жертвой войны, в которую он не верит", – сказал он на пресс-конференции 10 марта.

Министр информации Эритреи отверг предупреждения Цадкана как "воинственный психоз". Однако британская организация Human Rights Concern – Eritrea в середине февраля сообщала, что в Эритрее объявили общенациональную военную мобилизацию.

А в марте Эфиопия направила свои войска к границе с Эритреей, сообщили Reuters два дипломатических источника и два официальных лица Тыграя на условиях анонимности.

Отмечается, что прошлое противостояние между странами в 2020-2022 годах унесло жизни около 600 000 человек. Свыше двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома и миллионы нуждались в срочной гуманитарной помощи, заявлял в 2021 году генсек ООН Антониу Гутерриш.

7 января 2024 года вспыхнул новый конфликт в Африке. Эфиопия разгневала Сомали соглашением с Сомалилендом.

19 марта в Эфиопии произошел глюк в банке – люди могли снимать любую сумму. Полиция отгоняла их от банкоматов.