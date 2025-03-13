Нова війна може спалахнути між Ефіопією та Еритреєю

Анонімні співрозмовники Reuters розповіли, що Ефіопія направила свої війська до кордону з Еритреєю у березні

Удар по місту в Ефіопії у 2020 році (Фото: Wikipedia)

Між Еритреєю та Ефіопією "у будь-який момент" може спалахнути війна. Про це заявив віцепрезидент тимчасової адміністрації ефіопського регіону Тиграй генерал Цадкан Гебретенсае, повідомляє Rteters.

"У будь-який момент може спалахнути війна між Ефіопією та Еритреєю", – написав він ще 10 березня в журналі Africa Report, присвяченому Африці.

Зазначається, що побоювання стосовно нового конфлікту викликані тим, що у 2024 році Народний фронт визволення Тиграй (НФОП) розколовся на дві фракції. Перша зараз управляє автономним регіоном Тиграй після схвалення уряду Ефіопії, а друга виступає проти цього.

11 березня перша фракція, яку Гебретенсає звинуватив у "прагненні до союзу з Еритреєю", взяла під свій контроль північне місто Ефіопії Адді-Грат.

Водночас глава тимчасової адміністрації Тиграю Гетачеу Реда звернувся до уряду з проханням надати підтримку у боротьбі з "дисидентами", які заперечують зв'язки з Еритреєю.

"Між Ефіопією та Еритреєю існує явний антагонізм. Мене непокоїть те, що народ Тиграю може знову стати жертвою війни, в яку він не вірить", – сказав він на пресконференції 10 березня.

Міністр інформації Еритреї відкинув попередження Цадкана як "войовничий психоз". Проте британська організація Human Rights Concern – Eritrea у середині лютого повідомляла, що в Еритреї оголосили загальнонаціональну військову мобілізацію.

А в березні Ефіопія направила свої війська до кордону з Еритреєю, повідомили Reuters два дипломатичні джерела і дві офіційні особи Тиграю на умовах анонімності.

Зазначається, що минуле протистояння між країнами у 2020-2022 роках забрало життя близько 600 000 осіб. Понад два мільйони людей були змушені залишити свої будинки й мільйони потребували термінової гуманітарної допомоги, заявляв у 2021 році генсек ООН Антоніу Гутерреш.

7 січня 2024 року спалахнув новий конфлікт в Африці. Ефіопія розгнівала Сомалі угодою із Сомалілендом.

19 березня в Ефіопії стався глюк у банку – люди могли знімати будь-яку суму. Поліція відганяла їх від банкоматів.