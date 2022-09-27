Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова и родственников Путина
Новая Зеландия добавила в санкционный список еще 19 граждан РФ в связи с вторжением России в Украину. Об этом сообщила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута, передает RNZ.
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Махута отметила, что под санкции Новой Зеландии попали федеральные министры, непостоянные члены Совета безопасности России, родственники российского диктатора Владимира Путина и лидер Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Махуты, эти люди входят в окружение Путина и использовали свое положение, чтобы угрожать суверенитету и территориальной целостности Украины.
Глава МИД Новой Зеландии назвала нарушением основных норм международного права псевдореферендумы, которые Россия проводит на оккупированных территориях Украины.
Как отмечается, закон о санкциях против России позволяет правительству Новой Зеландии замораживать активы, вводить запреты на поездки или финансовые операции. На сегодня Веллингтон ввел санкции против более тысячи физических и юридических лиц из России.
Новая Зеландия, по мере возможности, оказывает военную помощь Украине. Для Вооруженных Сил Украины передали 1066 бронежилетов, 473 шлема, 571 маскировочный жилет и ремни.
Веллингтон выделил 21,1 млн новозеландских долларов ($12 млн) на военное финансирование, 8 млн новозеландских долларов ($4,5 млн) на гуманитарную поддержку и 2,3 млн новозеландских долларов ($1,3 млн) на юридическую и административную поддержку Международного уголовного суда и управления верховного комиссара по правам человека.
- 19 апреля Новая Зеландия ввела санкции против крупнейших российских банков и Центрального банка РФ в ответ на вторжение в Украину – под санкции попало 80% банковской системы России.
- 2 мая правительство Новой Зеландии ввело санкции против 170 членов Совета Федерации России, а также шести компаний и организаций оборонного сектора, которые внесли свой вклад в войну в Украине.
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