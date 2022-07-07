Премьер Новой Зеландии хочет реформы ООН из-за войны в Украине
ООН не справилась со своими задачами в контексте широкомасштабной войны России против Украины, Организацию надо реформировать. Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает News.com.au.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Она отметила, что ООН не смогла надлежащим образом отреагировать на войну в Украине из-за позиции РФ в Совбезе ООН. Москва правом вето заблокировала резолюцию, которая обязывала бы ее прекратить нападение и вывести войска.
По словам Ардерн, ООН оказалась "в позиции морального банкрота".
"Мы должны реформировать ООН, чтобы нам не приходилось полагаться на отдельные страны, вводящие свои собственные санкции", – сказала она.
Кроме того, Ардерн заявила, что Россию надо привлечь к ответственности за военные действия в Украине.
"Мы должны предоставить Международному уголовному суду ресурсы для проведения полного расследования и судебного преследования за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине", – добавила премьер Новой Зеландии.
- Вчера глава Офиса президента Андрей Ермак раскритиковал заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая сказала, что украинские военные "не полностью соблюдали" международное гуманитарное право, хоть и в гораздо меньшем масштабе, чем Россия.
Читайте также: "Путлерюгенд беснуется". Россия хочет говорить с членами ООН о "неонацизме" в Украине
Комментарии