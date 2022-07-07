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Премьер Новой Зеландии хочет реформы ООН из-за войны в Украине

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 09:37
Премьер Новой Зеландии хочет реформы ООН из-за войны в Украине - Фото
Джасинда Ардерн (фото - ЕРА)

ООН не справилась со своими задачами в контексте широкомасштабной войны России против Украины, Организацию надо реформировать. Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает News.com.au.

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Она отметила, что ООН не смогла надлежащим образом отреагировать на войну в Украине из-за позиции РФ в Совбезе ООН. Москва правом вето заблокировала резолюцию, которая обязывала бы ее прекратить нападение и вывести войска.

По словам Ардерн, ООН оказалась "в позиции морального банкрота".

"Мы должны реформировать ООН, чтобы нам не приходилось полагаться на отдельные страны, вводящие свои собственные санкции", – сказала она.

Кроме того, Ардерн заявила, что Россию надо привлечь к ответственности за военные действия в Украине.

"Мы должны предоставить Международному уголовному суду ресурсы для проведения полного расследования и судебного преследования за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине", – добавила премьер Новой Зеландии.

  • Вчера глава Офиса президента Андрей Ермак раскритиковал заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая сказала, что украинские военные "не полностью соблюдали" международное гуманитарное право, хоть и в гораздо меньшем масштабе, чем Россия. 

Читайте также: "Путлерюгенд беснуется". Россия хочет говорить с членами ООН о "неонацизме" в Украине

Марк Сировой
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ООН война новая зеландия Джасинда Ардерн
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