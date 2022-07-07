Премьер Новой Зеландии хочет реформы ООН из-за войны в Украине

ООН не справилась со своими задачами в контексте широкомасштабной войны России против Украины, Организацию надо реформировать. Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает News.com.au.

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Она отметила, что ООН не смогла надлежащим образом отреагировать на войну в Украине из-за позиции РФ в Совбезе ООН. Москва правом вето заблокировала резолюцию, которая обязывала бы ее прекратить нападение и вывести войска.

По словам Ардерн, ООН оказалась "в позиции морального банкрота".

"Мы должны реформировать ООН, чтобы нам не приходилось полагаться на отдельные страны, вводящие свои собственные санкции", – сказала она.

Кроме того, Ардерн заявила, что Россию надо привлечь к ответственности за военные действия в Украине.

"Мы должны предоставить Международному уголовному суду ресурсы для проведения полного расследования и судебного преследования за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине", – добавила премьер Новой Зеландии.

Вчера глава Офиса президента Андрей Ермак раскритиковал заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая сказала, что украинские военные "не полностью соблюдали" международное гуманитарное право, хоть и в гораздо меньшем масштабе, чем Россия.

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Марк Сировой

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