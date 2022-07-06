"Ставит жертву и агрессора в один ряд". Ермак поспорил с комиссаром ООН о войне

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что украинские военные "не полностью соблюдали" международное гуманитарное право (МГП) на востоке, хоть и в гораздо меньшем масштабе, чем Россия. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал неприемлемой такую конструкцию.

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Бачелет написала, что Россия нарушает МГП, а ее нападения приводят к большому количеству жертв среди мирного населения и разрушениям. Однако ей также "представляется вероятным", что в гораздо более низком масштабе украинские силы "не полностью соблюдали МГП в восточных частях страны".

В частности она заявила, что вызывает озабоченность "размещение военных объектов рядом с гражданскими объектами и использование живых щитов обеими сторонами".

Ермак поблагодарил Бачелет за внимание к "бессмысленной", по ее словам, войне и согласен с этой характеристикой.

"Но в этой войне есть один виновник – это Россия. Учитывая это, ставить жертву и агрессора в один ряд – это размывание ответственности и смещение фокуса по основной проблеме. От того, что Россия напала на Украину. И убивает наших людей", – написал глава ОП.

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Ермак подчеркнул, что раскрытие российских преступлений не должно носить оправдательный характер. "Поэтому конструкция "обе стороны совершают преступления, только вторая – меньше" просто неприемлема", – написал глава ОП.

Он также добавил, что украинская сторона расследует военные преступления и преступления против человечности, а российская – наоборот заметает следы.

"Это принципиальная разница между нами", – подытожил он.

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Марк Сировой

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