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Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге должен расследоваться как военное преступление – HRW

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 12:38
Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге должен расследоваться как военное преступление – HRW - Фото
Момент попадания ракеты в ТЦ в Кременчуге (Фото - скриншот из видео)

Атаку РФ на торговый центр в Кременчуге необходимо расследовать как "возможное военное преступление", заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

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HRW считает, что ракетная атака по торговому центру в Кременчуге 27 июня должна быть расследована как военное преступление.

Старший сотрудник HRW по украинскому направлению Юлия Горбунова сказала, что "если этого не сделают российские власти, это должнен сделать Международный уголовный суд и другие следственные органы".

Эксперты организации поговорили с 15 людьми, которые были непосредственными свидетелями ракетного удара и его последствий, в том числе с пострадавшими, медиками, персоналом торгового центра, представителями местных властей.

HRW также заявляет, что ее эксперты смогли осмотреть промышленное предприятие, которое, как утверждает РФ, использовалось для хранения военной техники. Расследователям был предоставлен беспрепятственный доступ к объекту, в том числе к нескольким складам, где было стационарное производственное оборудование и старые металлические детали, некоторые из которых были покрыты пылью, но не было никаких следов военной техники, оружия или боеприпасов.   

30 июня СБУ подтвердило данные Воздушных сил, что по ТЦ били ракетами Х-22 из Курской области стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которые взлетели с аэродрома в Шайковке под Калугой.

Читайте также: Удар по Кременчугу мог стать одним из самых кровавых терактов. Кто убивает людей в XXI веке

Сергей Бережной
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военные преступления кременчуг Human Rights Watch
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