"Путлерюгенд беснуется". Россия хочет говорить с членами ООН о "неонацизме" в Украине

Россия созывает неформальную встречу с членами Совбеза ООН, чтобы поговорить о якобы "неонацизме" в Украине. Об этом сообщил в Twitter постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

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В опубликованном документе видно, что РФ намерена провести неформальную встречу по формуле Аррия 11 июля в штаб-квартире ООН.

"Летнее обострение агрессивной мимикрии – это когда миссия фашистской страны, которая по масштабам разрушений украинских городов превзошла нацистов и фашистов, организует в Нью-Йорке очередное беснование о "неонацистах". Семь десятков дипломатов-путлерюгендовцев в миссии РФ при ООН зигуют!" – отреагировал на эту инициативу Кислица.

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Российская пропаганда постоянно безосновательно обвиняет украинцев "в нацизме". РФ использует фейковые обвинения для оправдания широкомасштабного вторжения в суверенную Украину.

При этом черты фашистского режима имеет сам режим российского диктатора Владимира Путина. Например, для него характерны "культ личности" (вождизм), опора государства на силовые органы, милитаризм в обществе, возвышение пропагандой российской нации над другими народами бывших советских республик, распространение идей о якобы былом "величии империи".

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Марк Сировой

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