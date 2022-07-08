Новинский больше не депутат
08.07.2022, 15:43
Вадим Новинский (Фото: пресс-служба политика)
Верховная Рада прекратила полномочия народного депутата Вадима Новинского, который в предыдущем созыве парламента был одним из лидеров фракции пророссийского Оппозиционного блока. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
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За лишение его мандата в Раде дали 295 голосов.
"Голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения", – добавил Железняк.
В составе Рады сейчас остался 421 нардеп.
- Новинский с 2008 года, когда он был еще гражданином России, неоднократно оказывался в списках самых богатых людей Украины – на пике в 2012 году он занял второе место с оценкой состояния около $4,4 млрд.
- Он был принят в гражданство Украины "как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной" 29 мая 2012 года указом на то время президента Виктора Януковича.
- 6 июля 2022 года Новинский заявил об отказе от депутатского мандата.
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