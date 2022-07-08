Новинский больше не депутат

Верховная Рада прекратила полномочия народного депутата Вадима Новинского, который в предыдущем созыве парламента был одним из лидеров фракции пророссийского Оппозиционного блока. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За лишение его мандата в Раде дали 295 голосов.

"Голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения", – добавил Железняк.

В составе Рады сейчас остался 421 нардеп.

Новинский с 2008 года, когда он был еще гражданином России, неоднократно оказывался в списках самых богатых людей Украины – на пике в 2012 году он занял второе место с оценкой состояния около $4,4 млрд.

Он был принят в гражданство Украины "как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной" 29 мая 2012 года указом на то время президента Виктора Януковича.

6 июля 2022 года Новинский заявил об отказе от депутатского мандата.

Читайте также: Новинский – против, Шуфрич – за. Как разделились голоса за Стамбульскую конвенцию

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.