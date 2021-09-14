Новинский участвовал в богослужении с главой РПЦ в честь национального героя России

12 сентября внефракционный депутат Вадим Новинский, как дьякон УПЦ МП, принял участие в богослужении в российском Санкт-Петербурге, посвященном национальному герою России, князю Александру Невскому. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

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Богослужение прошло 12 сентября в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Его совершил глава РПЦ Кирилл.

Ранее Новинский в эфире российского православного телеканала Спас рассказал, что рукоположили его в дьяконы 7 апреля 2020 года. По его словам, сделал это глава УПЦ МП Онуфрий.

При этом, судя по рассказу депутата, сделано это было с нарушением церковных правил. Новинский сказал, что в дьяконской присяге, которую он принес, говорится, что священнослужитель не может заниматься политической деятельностью, состоять в партии. "Он (Онуфрий, – ред.) говорит, что у меня есть благословение блаженнейшего (очевидно, Онуфрия же, – ред.) дальше заниматься политической деятельностью", – сказал Новинский.

По словам бывшего митрополита УПЦ МП, а сейчас архиерей ПЦУ Александр (Драбинко), Новинский влияет на УПЦ МП, начиная с 2013-2014 гг. По его словам, оформление УПЦ МП в электоральную базу – это как раз и было основным заданием для Новинского к 2015 году.

18 июня 2021 года программа Схемы опубликовала расследование, согласно которому Новинский непублично посещал Офис президента. В ОП рассказали, что говорили с Новинским о "межконфессиональном диалоге" и "удовлетворении духовных потребностей общества".

Вадим Ребрина

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