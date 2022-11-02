Новое правительство Италии продолжает поддержку Украины – Резников

Правительство Италии продолжит поддержку Украины, сообщил в Twitter глава Минобороны Алексей Резников после телефонного разговора с новым министром обороны Италии Гвидо Крозетто.

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Министр поздравил Крозетто с назначением и обсудил с ним "перспективы сотрудничества по многосторонним проектам".

"Хорошая новость: правительство Италии продолжит поддержку Украины", – написал Резников.

21 октября лидер победившей на выборах партии "Братья Италии" Джорджа Мелони огласила новый состав коалиционного правительства Италии.

30 октября появились сообщения, что правительство Италии передало Украине значительное количество тяжелого вооружения, в том числе РСЗО и самоходные артиллерийские установки.

Сергій Бережний

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