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Новое правительство Италии продолжает поддержку Украины – Резников

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 22:00
Новое правительство Италии продолжает поддержку Украины – Резников - Фото
Алексей Резников и Гвидо Крозетто (Фото - Twitter Oleksii Reznikov)

Правительство Италии продолжит поддержку Украины, сообщил в Twitter глава Минобороны Алексей Резников после телефонного разговора с новым министром обороны Италии Гвидо Крозетто.

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Министр поздравил Крозетто с назначением и обсудил с ним "перспективы сотрудничества по многосторонним проектам".

"Хорошая новость: правительство Италии продолжит поддержку Украины", – написал Резников.

Фото – скриншот из Twitter
Сергій Бережний
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Гвидо Крозетто италия Алексей Резников
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