Новое правительство Италии продолжает поддержку Украины – Резников
02.11.2022, 22:00
Алексей Резников и Гвидо Крозетто (Фото - Twitter Oleksii Reznikov)
Правительство Италии продолжит поддержку Украины, сообщил в Twitter глава Минобороны Алексей Резников после телефонного разговора с новым министром обороны Италии Гвидо Крозетто.
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Министр поздравил Крозетто с назначением и обсудил с ним "перспективы сотрудничества по многосторонним проектам".
"Хорошая новость: правительство Италии продолжит поддержку Украины", – написал Резников.
- 21 октября лидер победившей на выборах партии "Братья Италии" Джорджа Мелони огласила новый состав коалиционного правительства Италии.
- 30 октября появились сообщения, что правительство Италии передало Украине значительное количество тяжелого вооружения, в том числе РСЗО и самоходные артиллерийские установки.
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