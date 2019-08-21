ВСУ получили нового командующего Десантно-штурмовых войск: кто он

Вместо избранного народным депутатом по списку партии Евросолидарность Михаила Забродского командующим Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины назначен генерал-майор Евгений Мойсюк с позывным "Призер". Об этом у себя в Facebook сообщил глава Минобороны Степан Полторак.
"Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен: его опыт позволит развивать и укреплять потенциал ДШВ", - отметил министр.
Полторак поблагодарил Забродского - также боевого генерала - за службу.
"По результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины <...> Забродский прикомандирован к Верховной Раде. Искренне желаю свершений уже на другой ниве - законодательной", - отметил он.
"Вы мне расскажите про "тылового"... Я знаю "Призера", на тот момент комбрига 81-й, с которым спал в одном подвале в Водяном. Это январь 15-го, ДАП. Я знаю, сам знаю, как он садился в "мотолыгу" и гнал в терминал аэропорта за ранеными", - писал о Мойсюке в конце 2018 года помощник главы Минобороны Юрий Бирюков.
Как пишет журналист Юрий Бутусов, первым замкомандующего ДШВ назначен генерал-майор Алексей Шандар, который в начале войны командовал 79-й аэромобильной бригадой, был ранен во время рейда 1-го батальона 79-й бригады 3-5 сентября 2014 года в районе Солнцево.
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