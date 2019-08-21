ВСУ получили нового командующего Десантно-штурмовых войск: кто он

Евгений Мойсюк (фото - пресс-служба Генштаба)

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Вместо избранного народным депутатом по списку партии Евросолидарность Михаила Забродского командующим Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины назначен генерал-майор Евгений Мойсюк с позывным "Призер". Об этом у себя в Facebook сообщил глава Минобороны Степан Полторак.

"Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен: его опыт позволит развивать и укреплять потенциал ДШВ", - отметил министр.

Полторак поблагодарил Забродского - также боевого генерала - за службу.

"По результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины <...> Забродский прикомандирован к Верховной Раде. Искренне желаю свершений уже на другой ниве - законодательной", - отметил он.

Мойсюк родился 7 октября 1979 года в Черновцах.

В 2004-2005 годах он служил в составе украинского миротворческого контингента в Ираке, с октября 2008-го по апрель 2009-го - в Косово.

С марта 2014 года - командир 25-й воздушно-десантной бригады, с декабря того же года руководил обороной Донецкого аэропорта.

5 декабря 2018 года ему присвоено звание генерал-майора. На тот момент генералом ВСУ впервые стал военный, который начинал войну комбатом.

14 августа 2014 года за личное мужество и героизм на войне награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, 10 октября 2015-го - орденом Богдана Хмельницкого II степени.

"Вы мне расскажите про "тылового"... Я знаю "Призера", на тот момент комбрига 81-й, с которым спал в одном подвале в Водяном. Это январь 15-го, ДАП. Я знаю, сам знаю, как он садился в "мотолыгу" и гнал в терминал аэропорта за ранеными", - писал о Мойсюке в конце 2018 года помощник главы Минобороны Юрий Бирюков.

Как пишет журналист Юрий Бутусов, первым замкомандующего ДШВ назначен генерал-майор Алексей Шандар, который в начале войны командовал 79-й аэромобильной бригадой, был ранен во время рейда 1-го батальона 79-й бригады 3-5 сентября 2014 года в районе Солнцево.

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