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Новым министром финансов стал Сергей Марченко

Новым министром финансов стал Сергей Марченко - Фото
Сергей Марченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.03.2020, 16:39

Верховная Рада со второго раза сумела назначить Сергея Марченко главой Минфина, за проголосовали 256 нардепов

Министром финансов назначен Сергей Марченко, решение было принято Верховной Радой на повторном голосовании по его кандидатуре.

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"За" назначение проголосовали 256 нардепов, "против" - 0, "воздержались" - 67.

Голосование по фракциям:

Марченко - кандидат экономических наук, был экспертом в Bendukidze Free Market Center, в 2016-2018 годах работал заместителем министра финансов, в 2018-2019 годах - заместителем главы Администрации пятого президента Петра Порошенко.

  • Сегодня парламент провалил голосование за проект закона об изменениях в госбюджет-2020.
  • Также Рада уволила глав Минфина и Минздрава, но не смогла назначить новых министров с первого раза.

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Денис Юдин
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