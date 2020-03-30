Новым министром финансов стал Сергей Марченко

Сергей Марченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министром финансов назначен Сергей Марченко, решение было принято Верховной Радой на повторном голосовании по его кандидатуре.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"За" назначение проголосовали 256 нардепов, "против" - 0, "воздержались" - 67.

Голосование по фракциям:

Марченко - кандидат экономических наук, был экспертом в Bendukidze Free Market Center, в 2016-2018 годах работал заместителем министра финансов, в 2018-2019 годах - заместителем главы Администрации пятого президента Петра Порошенко.

Сегодня парламент провалил голосование за проект закона об изменениях в госбюджет-2020.

Также Рада уволила глав Минфина и Минздрава, но не смогла назначить новых министров с первого раза.

Читайте также: Внеочередное заседание Верховной Рады: все новости - LIVE