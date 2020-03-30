Новым министром финансов стал Сергей Марченко

Министром финансов назначен Сергей Марченко, решение было принято Верховной Радой на повторном голосовании по его кандидатуре.
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"За" назначение проголосовали 256 нардепов, "против" - 0, "воздержались" - 67.
Голосование по фракциям:
Марченко - кандидат экономических наук, был экспертом в Bendukidze Free Market Center, в 2016-2018 годах работал заместителем министра финансов, в 2018-2019 годах - заместителем главы Администрации пятого президента Петра Порошенко.
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