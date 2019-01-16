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16.01.2019, 09:33

Новый глава ОБСЕ назвал приоритеты миссии на 2019 год

Новый глава ОБСЕ назвал приоритеты миссии на 2019 год - Фото
Мирослав Лайчак (фото - mil.gov.ua)

Мирослав Лайчак отметил, что "безопасность Украины – это весомая составляющая архитектуры безопасности всей Европы"

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Пути мирного разрешения ситуации в Донбассе, вопросы Крыма и Азовского моря есть и будут приоритетом работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сказал министр иностранных дел Словакии и действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, сообщает пресс-служба правительства.

Лайчак подчеркнул, что безопасность Украины – это "весомая составляющая архитектуры безопасности всей Европы".

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"Рад быть в Украине. Это важно и для наших двусторонних отношений, и в контексте нашего председательства в ОБСЕ. Вопросы Украины - это приоритет", - сказал Лайчак.

Гройсман отметил, что нужно поднимать вопрос не только Донбасса, Крыма, но и Азовского моря. "Все, что там происходит, должно получить надлежащую международную реакцию. Это - ползучая оккупация Азовского моря, и она требует адекватного ответа мира", – сказал премьер-министр.

15 января 2019 года Лайчак впервые приехал в Украину, он встретился с министром обороны Степаном Полторак.

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Теги: владимир гройсман, Донбасс, Крым, азовское море, Мирослав Лайчак
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