Новый глава ОБСЕ назвал приоритеты миссии на 2019 год

Мирослав Лайчак (фото - mil.gov.ua)

Пути мирного разрешения ситуации в Донбассе, вопросы Крыма и Азовского моря есть и будут приоритетом работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сказал министр иностранных дел Словакии и действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, сообщает пресс-служба правительства.

Лайчак подчеркнул, что безопасность Украины – это "весомая составляющая архитектуры безопасности всей Европы".

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"Рад быть в Украине. Это важно и для наших двусторонних отношений, и в контексте нашего председательства в ОБСЕ. Вопросы Украины - это приоритет", - сказал Лайчак.

Гройсман отметил, что нужно поднимать вопрос не только Донбасса, Крыма, но и Азовского моря. "Все, что там происходит, должно получить надлежащую международную реакцию. Это - ползучая оккупация Азовского моря, и она требует адекватного ответа мира", – сказал премьер-министр.

15 января 2019 года Лайчак впервые приехал в Украину, он встретился с министром обороны Степаном Полторак.