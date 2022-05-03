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Новый пакет санкций против России коснется нефти и банков – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 18:27
Новый пакет санкций против России коснется нефти и банков – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Евросоюз работает над новым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украины – они будут направлены против нефтяной промышленности Москвы, российских банков и лиц, ответственных за дезинформацию. Об этом заявил глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель, пишет Reuters.

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"Мы работаем над шестым пакетом санкций, который направлен на деактивацию SWIFT в значительном числе банков, составление списка субъектов дезинформации и борьбу с импортом нефти", – подчеркнул Боррель.

По словам европейского чиновника, предложения комиссии по пакету антироссийских санкций будут представлены на утверждение 27 государствам-членам блока.

Ожидается, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изложит предлагаемые санкции 4 мая – они будут включать запрет на импорт российской нефти до конца этого года.

Читайте также: Санкции против России не будут сняты, пока она не заключит мир на условиях Украины – Шольц

Яна Катасонова
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антироссийские санкции Жозеп Боррель
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