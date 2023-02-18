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Новый президент Чехии предостерег о "проблемах" в случае развала РФ после победы Украины

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 17:33
Новый президент Чехии предостерег о
Петр Павел (Фото: EPA)

Новоизбранный президент Чехии Петер Павел считает, что война может завершиться не по такому сценарию, на который надеется Украина, и что развал России принесет проблемы, которых Запад пока еще даже не осознает. Об этом он сказал в ходе дискуссии на Украинском ланче по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Я понимаю желание Украины завершить эту войну, когда все [российские] солдаты покинут последний клочок украинской земли, и чтобы российский президент приезжал в Украину и на коленях просил прощения", – сказал Павел.

Однако, по его мнению, возможна ситуация, когда освобождение временно оккупированной украинской территории может привести к большим потерям человеческих жизней, чем общество сможет вынести.

"То есть может быть такая точка, когда даже Украина начнет думать о другом завершении [войны]. И мы тоже должны это учитывать, потому что нужно не только ждать лучшего, но и быть готовыми к худшему. Потому я бы все же призвал быть более осторожными по поводу оценки потенциального завершения этого конфликта", – сказал президент Чехии.

Он считает, что "даже если будет вероятность" того, что украинская армия развалит и вытеснит со своей территории российскую, то это будет означать развал РФ. А это, как подчеркнул Павел, будет означать, что не с кем будет вести переговоры о будущих гарантиях безопасности и не с кем будет работать в вопросе архитектуры безопасности Европы.

"С разваленной Россией у нас будет больше проблем, которых мы сейчас даже не понимаем. Я думаю, намного лучше быть реалистом. Надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему", – добавил Павел.

  • 1 января на ВВС вышло интервью, в котором Павел заявил, что Украина должна получить разрешение на вступление в Североатлантический альянс, как только закончится война.
  • Он также сказал, что не должно быть "почти никаких ограничений" в западной военной помощи Украине, и не согласен с тем, что такую помощь можно рассматривать как "эскалацию".
Оксана Житнюк
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петер павел война чехия
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