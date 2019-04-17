Новый телефонный опрос КМИС. Зеленский - 65%, Порошенко - 35%

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

КМИС показал динамику рейтингов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского по результатам телефонного опроса в период с 6 по 16 апреля.

В ходе исследования респондентам задавался вопрос о том, за кого они будут голосовать во втором туре выборов 21 апреля.

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Распределение ответов респондентов по двухдневным периодам.

Среди тех респондентов, которые пойдут голосовать и определились со своим выбором.

По словам генерального директора КМИС Владимира Паниотто, телефонный опрос, в отличие от поквартирного, позволяет изучить динамику процессов, хотя поквартирный – более точный.

"Единственным способом изучения тенденций является роллинговое исследование (телефонный опрос, - ред.). Недостатком является то, что эти исследования, осуществляемые по мобильным телефонам, репрезентативны для тех 93% населения, которые имеют мобильный телефон... В телефонных опросах несколько выше процент состоятельных людей и тех, кто пользуется интернетом", - сказал Паниотто.

КМИС провел роллинговый опрос с 6 по 16 апреля. Опрос проводился ежедневно, методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 2200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 5%.

Вчера днем КМИС опубликовал следующий рейтинг: за Зеленского во втором туре собираются голосовать 48,4% человек среди всех респондентов, за Порошенко - 17%. Среди тех, кто определился со своим выбором, 72,2% избирателей намерены отдать голос за Зеленского, за Петра Порошенко - 25,4%.

