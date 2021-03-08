"Ну, посмотрим". Мендель прокомментировала возможность санкций Украины против Коломойского

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель не подтвердила и не опровергла информацию о вероятных санкциях Украины против бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом она сказала в интервью изданию Гордон.

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"Ну, посмотрим", – заявила она, комментируя вопрос о введении украинских санкций против бизнесмена. Аналогично Мендель ответила и на вопрос о вероятной выдаче Коломойского США.

На другой уточняющий вопрос по этой теме пресс-секретарь Зеленского заявила, что "не угрожает и не собирается идти против кого-то и рассказывать какие-то вещи, которые можно интерпретировать по-разному".

"Санкция определена, которая является более символичной и свидетельствующей, что у них есть доказательства его коррупции, поскольку там звучит четко слово "коррупция". Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало", – сказала она.

5 марта США лишили Коломойского, а также всех его ближайших родственников права на въезд в США за причастность к коррупционным действиям, которые подорвали "веру украинского общества в демократические институты" в Украине.

В ответ на это в офисе президента заявили, что благодарны каждому партнеру за поддержку на пути деолигархизации Украины.

Станислав Стороженко

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