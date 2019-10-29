Нужно отменить госфинансирование для партий - опрос КМИС

Деньги (фото - pixabay.com)

Украинцы считают, что политические партии не нуждаются в государственном финансировании. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

На вопрос "Как вы, возможно, знаете, в Украине действует государственное финансирование партий, предусматривающее выделение ежегодно определенной суммы денег партиям, которые на последних выборах набрали более 2% голосов. Какая точка зрения по этому вопросу Вам ближе?"

Против государственного финансирования партий и за его отмену высказались 76,2% опрошенных; поддержали и считают, что его надо продолжать - 16,1%, затруднились с ответом либо отказались отвечать - 7,7%.

Опрос жителей Киева проводился с 11 по 22 октября 2019 методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опрошено 803 респондента по 2-ступенчатой ​​выборке с квотным отбором на последней ступени, что является репрезентативным для населения города в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%, 3,1% - для показателей, близких к 25% или 75%, 2,3% - для показателей, близких к 12% или 88%, 1,6% - для показателей, близких к 5% или 95%.

В июле Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о выделении политическим партиям финансирования их уставной деятельности в ІІІ квартале этого года.

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