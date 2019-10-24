Экономика. Социологи узнали, сколько в Украине оптимистов – опрос

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С начала года количество тех украинцев, кто негативно оценивает экономическую ситуацию как в стране, так и в семье, уменьшилось вдвое. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг.

18% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилась. 47% говорят, что оно не изменилось, а 29% утверждают, что ухудшилось.

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Как изменилось за последний год экономическое положение в Украине?

Примерно те же показатели и в том, как люди оценивали финансовое положение своих семей: 17% считают, что ситуация улучшилась, 53% не увидели сдвигов, а 30% заявили об ухудшении.

Как изменилось за последний год экономическое положение вашей семьи?

Почти половина опрошенных украинцев (45%) верят, что за следующий год экономическое положение в Украине улучшится. Каждый четвертый респондент (26%) считает, что оно не изменится, и лишь 15% имеют негативные ожидания. Столько же (15%) затруднились ответить на вопрос.

Как изменится экономическое положение в Украине в ближайший год?

В большинстве оцениваемых в опросе сфер респонденты "или увидели положительные сдвиги, или отметили их отсутствие", отметили аналитики.

Больше всего положительных изменений граждане Украины увидели в состоянии дорог: почти 40% отметили улучшение. Положительные сдвиги в курсе гривни отметили 31%, в свободе слова и демократии - 23%.

Опрос проведен 19-22 октября 2019 года среди 2500 граждан от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2%.

В конце июля-2019 КМИС выяснил, довольны ли украинцы своей жизнью.

В середине октября позитивное отношение к Зеленскому снизилось, отметили в КМИС.

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