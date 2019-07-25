Украинцы сказали, довольны ли они своей жизнью – опрос КМИС

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В целом довольны своей жизнью 48% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Насколько довольны, настолько и недовольны – 27% опрошенных, не довольны – 19%.

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Отмечается, что результаты этого исследования показывают, что сейчас жители Украины чуть более довольны своей жизнью по сравнению с 2017-м годом. В частности, уровень удовлетворения возможностями участия в общественной жизни вырос с 3,2 баллов до 3,7, возможностью быть независимым – с 3,5 до 3,8 баллов, возможностью влиять на то, что с ними происходит – с 3,3 до 3,5 баллов.

Вместе с тем, уровень удовлетворения состояние окружающей среди снизился с 3,3 до 3,1 балла.

По сравнению с 2017 годом средний уровень удовлетворенности жизнью вырос с 39% до 48%.

Согласно исследованию, чуть больше довольны своей жизнью молодые люди, чем пожилые.

Опрос проводился с 26 мая по 7 июня методом личного интервью. Опрошены были 2021 респондент из 110 населенных пунктов всех регионов Украины, кроме Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность составляет не более 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% для показателей, близких к 25%; 2% для показателей, близких к 10%; 1,4% для показателей, близких к 5%.

15 июля центр Разумкова опубликовал результаты опроса, согласно которым 59% опрошенных украинцев готовы терпеть материальные трудности ради успеха реформ.