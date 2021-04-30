"Нулевая толерантность". МИД Украины осудил марш в годовщину дивизии "Галичина" в Киеве

Министерство иностранных дел осудило "любые проявления глорификации войск Ваффен-СС", комментируя проведение в Киеве марша в честь создания дивизии СС "Галичина". Об этом сообщается на сайте МИД.

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"Министерство иностранных дел решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС. Пропаганда тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, запрещена в Украине", – говорится в заявлении МИД.

В заявлении отмечается, что через неделю Украина чествует память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов.

"Должны заботиться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность Украинского государства и общества", – заявляют в министерстве.

28 апреля в Киеве прошел марш в честь создания дивизии СС "Галичина".

В Украинском институте национальной памяти заявили, что глорификация войск СС недопустима в европейской стране.

МИД Израиля осудил проведение в столице Украины парада СС "Галичина".

Станислав Стороженко

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