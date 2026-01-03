Нужно разговаривать санкциями. Зеленский объяснил, как принудить Россию к переговорам

Президент убежден, что с Россией нужно разговаривать, но – не по телефону

Владимир Зеленский / Фото: ОП

Западные партнеры Украины должны выбирать правильный язык общения с Российской Федерацией, чтобы заставить ее придерживаться дипломатических усилий. Об этом президент сообщил журналистам во время брифинга.

"[Нужно] Разговаривать. Не просто по телефону, а разговаривать санкциями, разговаривать военной поддержкой Украины. Многие процессы замедлены по ПВО, например. Русские это прекрасно знают, ориентируются, видят многие вещи", – сказал президент.

При этом, по его словам, "хотелось бы, чтобы США давили сильнее" на Россию.

"Хотя, скажу вам честно, команда их работала очень много с нашей командой в течение месяца. Реально очень-очень много, я за это им благодарен. И я не считаю, что есть реальная быстрая альтернатива диалогу, который сейчас есть", – добавил Зеленский.