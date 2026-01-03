Потрібно розмовляти санкціями. Зеленський пояснив, як примусити Росію до переговорів

Президент переконаний, що з Росією потрібно розмовляти, але – не телефоном

Володимир Зеленський / Фото: ОП

Західні партнери України мають обирати правильну мову спілкування із Російською Федерацією, щоби примусити її дотримуватися дипломатичних зусиль. Про це президент повідомив журналістам під час брифінгу.

"[Потрібно] Розмовляти. Не просто телефоном, а розмовляти санкціями, розмовляти військовою підтримкою України. Багато процесів уповільнено щодо ППО, наприклад. "Руські" це прекрасно знають, орієнтуються, бачать багато речей", – сказав президент.

Водночас, за його словами, "хотілось би, щоби США тиснули сильніше" на Росію.

"Хоча, скажу вам чесно, команда їх працювала дуже багато з нашою командою впродовж місяця. Реально дуже-дуже багато, я за це їм вдячний. І я не вважаю, що є реальна швидка альтернатива у діалогу, який зараз є", – додав Зеленський.