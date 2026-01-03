Потрібно розмовляти санкціями. Зеленський пояснив, як примусити Росію до переговорів
Західні партнери України мають обирати правильну мову спілкування із Російською Федерацією, щоби примусити її дотримуватися дипломатичних зусиль. Про це президент повідомив журналістам під час брифінгу.
"[Потрібно] Розмовляти. Не просто телефоном, а розмовляти санкціями, розмовляти військовою підтримкою України. Багато процесів уповільнено щодо ППО, наприклад. "Руські" це прекрасно знають, орієнтуються, бачать багато речей", – сказав президент.
Водночас, за його словами, "хотілось би, щоби США тиснули сильніше" на Росію.
"Хоча, скажу вам чесно, команда їх працювала дуже багато з нашою командою впродовж місяця. Реально дуже-дуже багато, я за це їм вдячний. І я не вважаю, що є реальна швидка альтернатива у діалогу, який зараз є", – додав Зеленський.
- Напередодні нового року президент наголосив, що Україна й Сполучені Штати продовжують щоденну комунікацію, попри заяви росіян про зрив перемовин після нібито атаки на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.
Коментарі (0)