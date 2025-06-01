"NYT нагло врут". Маск заявил, что не употребляет наркотики

Предприниматель утверждает, что больше не принимает кетамин по рецепту

Илон Маск (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Американский миллиардер и бывший чиновник администрации Дональда Трампа Илон Маск заявил, что не употребляет наркотики. Реакцию на публикацию газеты The New York Times предприниматель опубликовал в своей соцсети X (экс-Twitter).

"И еще, чтобы было понятно, я НЕ употребляю наркотики! The New York Times нагло врут", – написал Маск.

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Миллиардер отметил, что несколько лет назад пробовал наркотик кетамин по медицинскому рецепту, но добавил, что говорил об этом в интервью, так что "это даже не новость". На самом деле Маск признавался, что употребляет кетамин по врачебному назначению, в интервью The Wall Street Journal в марте 2024 года.

"Он [кетамин] помогает выбраться из темных ментальных ям, но с тех пор я его не принимаю", – заявил предприниматель сейчас.

NYT в своем расследовании утверждает, что Маск якобы регулярно употреблял наркотические вещества, включая кетамин в больших дозах, экстази и психоделические грибы.

По данным газеты, миллиардер активнее употреблял наркотики именно в период, когда он тесно сотрудничал с Трампом.