"NYT безсоромно брешуть". Маск заявив, що не вживає наркотики

Підприємець стверджує, що більше не приймає кетамін за рецептом

Ілон Маск (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Американський мільярдер та колишній чиновник адміністрації Дональда Трампа Ілон Маск заявив, що не вживає наркотики. Реакцію на публікацію газети The New York Times підприємець опублікував у своїй соцмережі X (екс-Twitter).

"І ще, щоб було зрозуміло, я НЕ вживаю наркотики! The New York Times безсоромно брешуть", – написав Маск.

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Мільярдер зазначив, що декілька років тому пробував наркотик кетамін за медичним рецептом, але додав, що говорив про це в інтерв'ю, так що "це навіть не новина". Насправді Маск зізнавався, що вживає кетамін за лікарським призначенням, в інтерв'ю The Wall Street Journal у березні 2024 року.

"Він [кетамін] допомагає вибратися з темних ментальних ям, але з тих пір я його не приймаю", – заявив підприємець зараз.

NYT у своєму розслідуванні стверджує, що Маск нібито регулярно вживав наркотичні речовини, включно й кетамін у великих дозах, екстазі та психоделічні гриби.

За даними газети, мільярдер активніше вживав наркотики саме в період, коли він тісно співпрацював із Трампом.