"NYT безсоромно брешуть". Маск заявив, що не вживає наркотики
Американський мільярдер та колишній чиновник адміністрації Дональда Трампа Ілон Маск заявив, що не вживає наркотики. Реакцію на публікацію газети The New York Times підприємець опублікував у своїй соцмережі X (екс-Twitter).
"І ще, щоб було зрозуміло, я НЕ вживаю наркотики! The New York Times безсоромно брешуть", – написав Маск.
Мільярдер зазначив, що декілька років тому пробував наркотик кетамін за медичним рецептом, але додав, що говорив про це в інтерв'ю, так що "це навіть не новина". Насправді Маск зізнавався, що вживає кетамін за лікарським призначенням, в інтерв'ю The Wall Street Journal у березні 2024 року.
"Він [кетамін] допомагає вибратися з темних ментальних ям, але з тих пір я його не приймаю", – заявив підприємець зараз.
- NYT у своєму розслідуванні стверджує, що Маск нібито регулярно вживав наркотичні речовини, включно й кетамін у великих дозах, екстазі та психоделічні гриби.
- За даними газети, мільярдер активніше вживав наркотики саме в період, коли він тісно співпрацював із Трампом.
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