NYT: Телеперсонаж хочет стать президентом? Сумасшествие!

Петр Порошенко, Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Василий Петрович Голобородько был обыкновенным учителем, но его рассуждения о коррупции стали "вирусными" и привели его в кресло президента Украины. Голобородько не существует в реальности, как и выборов, которые он выиграл. Но Владимир Зеленский, который сыграл роль Голобородько, вполне реален и имеет большие шансы выиграть реальные выборы, пишет редколлегия The New York Times.

Журналисты напоминают, что свой голос за Зеленского отдала почти треть украинских избирателей. "Быть одновременно артистом и популистом - это не так уж необычно, учитывая, что телешоумены, начиная от итальянского Беппе Грилло и заканчивая Дональдом Трампом, сейчас завоевывают успех среди разочарованных в политике людей. Но, без сомнения, 41-летний Зеленский поднял искусство подражания политике на новый уровень", - отмечает редакция NYT.

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По их мнению, разочарование украинцев темпами борьбы с коррупцией во власти, неспособностью власти повысить уровень жизни - главный и, возможно, единственный козырь Зеленского.

"У него нет никакого опыта в политике, его программа - микс из смутных обещаний, и он, возможно, не настолько незаангажирован, каким является его телевизионный персонаж. Он связан с одним из украинских олигархов, Игорем Коломойским, телеканал которого транслирует шоу Зеленского и который активно продвигал его кандидатуру. Коломойский, который когда-то состоял в союзе с Порошенко, сейчас является его злейшим врагом", - напоминает редакция.

53-летний действующий президент Петр Порошенко ведет нелегкую кампанию, соперничая с Зеленским, но соцопросы показывают, что он добился определенных успехов, призывая к патриотизму и аргументируя, что Украине нужен опытный лидер, пишет NYT.

Порошенко ассоциируется со "старыми" элитами и влиянием олигархов, у него были провалы. Тем не менее, были и успехи в реформах, он установил надежные связи с правительствами Запада и Международным валютным фондом, а также добился восстановления украинской армии. Более того, было бы несправедливо назначать Порошенко ответственным за потери в войне с сепаратистами на востоке Украины, поскольку эту войну разожгла и поддерживает Россия, подчеркивают журналисты. Порошенко же хватило мудрости, чтобы не дать России повода для новой эскалации.

Редакция NYT пишет, что Украине нужно лучше бороться с коррупцией - олигархи по-прежнему активно влияют на политику и экономику, которая и так переживает серьезный спад. Но, по мнению журналистов, уж слишком быстро граждане Украины - как страны, где демократия и нация только формируются, - начинают обвинять политических лидеров во всех бедах и говорить, что "новые лица" улучшат ситуацию.

Украинцы разочаровались во всех пятерых президентах-представителях старой модели, поэтому у них, вероятно, есть причины искат модель новую. Они смогут сравнить две модели уже сегодня, во время дебатов между двумя кандидатами, напоминает NYT. Журналисты выражают надежду, что Порошенко понял, что должен изменить, - и что Зеленский понимает, что руководить нацией - это не актерство.

Но как бы ни завершились выборы, тот факт, что успеха может добиться человек "со стороны", свидетельствует о функционирующей демократии. Западным партнерам Украины, наверное, комфортней с опытным президентом страны, но если Зеленский выиграет, им придется поддерживать его, заключает редколлегия.