NYT: У Буданова есть прочные связи с США, что может помочь в переговорах с Трампом
У руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, который 2 января согласился возглавить Офис президента Украины, есть прочные связи с США. Об этом сообщает The New York Times.
По данным медиа, эти связи могут сыграть важную роль в мирных переговорах Украины с администрацией президента США Дональда Трампа.
Буданов прошел подготовку в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ. А после ранения в боях на востоке Украины проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде, что является редким случаем для украинского солдата, отмечают в NYT.
Также говорится, что Буданов поддерживает контакты с российской стороной в рамках диалога об обмене пленными. А это "уникальный случай" среди высшего руководства Украины.
- 8 декабря президент рассказывал, что на должность руководителя ОП рассматриваются вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, заместитель руководителя ОП Павел Палиса и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
- 30 декабря президент сообщил, что определился с кандидатом на должность руководителя ОП.
- 2 января он предложил главе ГУР Кириллу Буданову возглавить Офис президента – тот согласился.
