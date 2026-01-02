NYT: У Буданова есть прочные связи с США, что может помочь в переговорах с Трампом

Связи Буданова с США могут пригодиться ему для диалога с Трампом на посту нового главы ОП

Кирилл Буданов (Фото: ОП)

У руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, который 2 января согласился возглавить Офис президента Украины, есть прочные связи с США. Об этом сообщает The New York Times.

По данным медиа, эти связи могут сыграть важную роль в мирных переговорах Украины с администрацией президента США Дональда Трампа.

Буданов прошел подготовку в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ. А после ранения в боях на востоке Украины проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде, что является редким случаем для украинского солдата, отмечают в NYT.

Также говорится, что Буданов поддерживает контакты с российской стороной в рамках диалога об обмене пленными. А это "уникальный случай" среди высшего руководства Украины.