ОАСК открыл дела по искам уволенных заместителей Рябошапки

Окружной административный суд Киева открыл производства по искам к Генеральной прокуратуре уволенных заместителей генерального прокурора Юрия Столярчука и Сергея Кизя, сообщает пресс-служба суда.
Истцы просят суд признать незаконными и отменить приказы генпрокурора Руслана Рябошапки об их увольнении и восстановить их в должностях.
ОАСК рассмотрит оба дела в упрощенном порядке без вызова сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в делах материалам.
Читайте также: Рябошапка: Переаттестацию успешно прошли около 75% прокуроров