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ОАСК открыл дела по искам уволенных заместителей Рябошапки

ОАСК открыл дела по искам уволенных заместителей Рябошапки - Фото
Окружной админсуд Киева (фото - пресс-служба)
05.11.2019, 14:38

Бывшие прокуроры хотят восстановиться в должностях

Окружной административный суд Киева открыл производства по искам к Генеральной прокуратуре уволенных заместителей генерального прокурора Юрия Столярчука и Сергея Кизя, сообщает пресс-служба суда.

Истцы просят суд признать незаконными и отменить приказы генпрокурора Руслана Рябошапки об их увольнении и восстановить их в должностях.

ОАСК рассмотрит оба дела в упрощенном порядке без вызова сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в делах материалам.

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ОАСК гпу руслан рябошапка Сергей Кизь Юрий Столярчук
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