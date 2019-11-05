ОАСК открыл дела по искам уволенных заместителей Рябошапки

Окружной админсуд Киева (фото - пресс-служба)

Окружной административный суд Киева открыл производства по искам к Генеральной прокуратуре уволенных заместителей генерального прокурора Юрия Столярчука и Сергея Кизя, сообщает пресс-служба суда.

Истцы просят суд признать незаконными и отменить приказы генпрокурора Руслана Рябошапки об их увольнении и восстановить их в должностях.

ОАСК рассмотрит оба дела в упрощенном порядке без вызова сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в делах материалам.

25 сентября Рябошапка уволил своих заместителей Столярчука и Кизя.

уволил своих заместителей 28 октября Кизь подал иск в ОСАК о восстановлении в должности.

31 октября аналогичный иск подал Столярчук.

Читайте также: Рябошапка: Переаттестацию успешно прошли около 75% прокуроров