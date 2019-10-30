Рябошапка: Переаттестацию успешно прошли около 75% прокуроров

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Около 75% прокуроров успешно прошли переаттестацию. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает 112 Украина.

"Мы движемся вперед - примерно 75-76% прошли успешно тестирование. Там часть не пришли на тестирование, часть отказалась проходить тестирование, как Горбатюк, например, и часть, собственно, не сдали", - сказал Рябошапка.

Отмечается, что следующий этап переаттестации запланирован на 6-8 ноября - будут проверять общие способности.

"Мы поставили достаточно посредственный балл для того, чтобы прокуроры могли пройти. И самый важный этап, это проверка на добропорядочность - это начало декабря", - добавил генпрокурор.

Справка. В сентябре-2019 был принят закон о реформе прокуратур: он также регулирует переход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации. В ГПУ рассказали, как она будет проходить. Замгенпрокурора Виктор Чумак также поведал о деталях реформы. В ГПУ заверили, что пройти аттестацию планируют как минимум 96% прокуроров.

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