Рябошапка распрощался с заместителями Кизем и Столярчуком

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Сергея Кизя и Юрия Столярчука - заместителей главы ГПУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Аргументация для такого решения: "В связи с вступлением в действие закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

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Также сегодня Рябошапка уволил прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.

До того Рябошапка уволил двух первых замов - Юрия Севрука и Дмитрия Сторожука, двух замов - Анастасию Стрижевскую и Анатолия Матиоса. Взамен Матиоса главным военным прокурором назначен Виктор Чумак.



Закон о реформе органов прокуратуры вступил в силу вчера, 25 сентября. Среди прочего он предусматривает, что ГПУ станет Офисом генпрокурора, а все прокуроры и следователи проходят переаттестацию.

Вчера опубликовали стенограмму разговора президентов Украины и США, в которой Владимир Зеленский сообщил, что генпрокурор "на 100% будет его человеком ".

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