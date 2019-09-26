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Рябошапка распрощался с заместителями Кизем и Столярчуком

Рябошапка распрощался с заместителями Кизем и Столярчуком - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.09.2019, 13:24

Подписание увольнительных произошло вчера, 25 сентября

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Сергея Кизя и Юрия Столярчука - заместителей главы ГПУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Аргументация для такого решения: "В связи с вступлением в действие закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

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Также сегодня Рябошапка уволил прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.

До того Рябошапка уволил двух первых замов - Юрия Севрука и Дмитрия Сторожука, двух замов - Анастасию Стрижевскую и Анатолия Матиоса. Взамен Матиоса главным военным прокурором назначен Виктор Чумак

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Сергей Кизь дмитрий столярчук
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