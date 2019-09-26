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Рябошапка уволил еще одного областного прокурора

Рябошапка уволил еще одного областного прокурора - Фото
Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко (фото - Объектив)
26.09.2019, 12:25

Данильченко сложит полномочия прокурора Харьковской области 27 сентября

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал указ об увольнении прокурора Харьковской области Юрия Данильченко. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры (ГПУ).

Как передает харьковское издание Объектив, пресс-секретарь прокуратуры области Вита Дубовик сообщила, что Данильченко написал заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию. Оно было удовлетворено ГПУ – и Данильченко сложит свои полномочия 27 сентября.

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