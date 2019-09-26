Рябошапка уволил еще одного областного прокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал указ об увольнении прокурора Харьковской области Юрия Данильченко. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры (ГПУ).
Как передает харьковское издание Объектив, пресс-секретарь прокуратуры области Вита Дубовик сообщила, что Данильченко написал заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию. Оно было удовлетворено ГПУ – и Данильченко сложит свои полномочия 27 сентября.
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