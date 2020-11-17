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ОАСК открыл производство по иску о запрете Партии Шария

17.11.2020, 19:03
ОАСК открыл производство по иску о запрете Партии Шария - Фото
Анатолий Шарий (скриншот из видеозаписи)

Виктор Шарий считает, что у него должны были спросить согласие на такое название партии

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Виктора Шария к Министерству юстиции, в котором он просит запретить деятельность Партии Шария. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Истец отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии и считает, что использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам, сообщили в ОАСК.

  • Летом 2020-го ОАСК уже получал иск с аналогичным требованием, только тогда истец заявлял, что деятельность партии не соответствует требованиям закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.
  • Недавно Шарий опубликовал фотографию президента Владимира Зеленского четырехлетней давности, обвинив в том, что украинский президент без маски заражает врачей коронавирусом. Экс-нардеп Сергей Лещенко призвал YouTube ужесточить политику против дезинформации и удалить канал Шария.



Вадим Ребрина
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ОАСК Анатолий Шарий

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