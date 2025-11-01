Об исключении из санкций Трампа просит Болгария, где есть НПЗ Лукойла – Politico

Лукойл (Иллюстративное фото: EPA)

Болгария рассматривает возможность обратиться за освобождением ее от новых санкций Соединенных Штатов против российского нефтяного гиганта Лукойла, сообщило издание Politico со ссылкой на двух информированных собеседников.

В Болгарии расположен крупный нефтеперерабатывающий завод Лукойл в Бургасе, который обеспечивает до 80% топлива страны. Компания исторически имела огромное экономическое влияние на Болгарию, и ранее предприятие было связано с использованием лазеек в санкциях Европейского Союза.

Сейчас правительство страны поинтересовалось у Вашингтона, как следует действовать, чтобы попросить об отсрочке санкций после 21 ноября, когда те начнут действовать, рассказали собеседники.

По их словам, болгарское правительство обеспокоено тем, что санкции могут заставить НПЗ Лукойла прекратить работу, поскольку банки отказываются от работы с ним, что приведет к масштабному дефициту топлива и протестам.

София утверждает, что это может ускорить падение правительства, усиливая поддержку пророссийского президента страны Румена Радева, который публично высказывал идею по созданию новой политической партии, добавили собеседники.

Болгария – парламентская республика, где большинство полномочий имеет правительство, а не президент.

В то же время болгарское Министерство энергетики отказалось от комментариев, а глава государства не ответил на вопрос Politico.

Юлиан Попов, бывший министр охраны окружающей среды Болгарии и старший научный сотрудник аналитического центра Strategic Perspectives, согласился, что правительство "не подготовлено должным образом" и "не имеет плана действий на случай чрезвычайной ситуации" в случае выхода Лукойла, что может привести к дефициту топлива, если не будет найдено решение.

Экс-чиновник заявил, что правительству страны следует сейчас перейти к операционному контролю над этим НПЗ, при поддержке "международного комитета" из мировых юристов и экспертов, которые могут помочь Болгарии управлять этим стратегическим объектом.

Однако эксперты поставили под сомнение утверждение, что если Штаты не освободят страну от санкций, то Радев придет к власти.

Это "тактика запугивания" со стороны правительства, чтобы избежать быстрых действий по продаже этого завода, заявил Илиан Василев, бывший посол Болгарии в России, который сейчас возглавляет консалтинговую компанию Innovative Energy Solutions.

"Существуют законные и серьезные интересы в покупке активов Лукойла, – заявил аналитик, добавив, что "нет причин для паники".