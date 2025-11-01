Про звільнення від санкцій Трампа просить Болгарія, де є НПЗ Лукойлу – Politico

У Болгарії побоюються дефіциту пального, протестів та посилення проросійського президента через нові обмеження США, розповіли співрозмовники медіа

Лукойл (Ілюстративне фото: EPA)

Болгарія розглядає можливість звернутися щодо звільнення її від нових санкцій Сполучених Штатів проти російського нафтового гіганта Лукойлу, повідомило видання Politico з посиланням на двох поінформованих співрозмовників.

У Болгарії розташований великий нафтопереробний завод Лукойл у Бурґасі, який забезпечує до 80% пального країни. Компанія історично мала величезний економічний вплив на Болгарію, й раніше підприємство було пов'язано з використанням лазівок у санкціях Європейського Союзу.

Зараз уряд країни запитав у Вашингтона, як слід діяти, щоб попросити про відтермінування санкцій після 21 листопада, коли ті почнуть діяти, розповіли співбесідники.

За їх словами, болгарський уряд стурбований тим, що санкції можуть змусити НПЗ Лукойлу припинити роботу, оскільки банки відмовляються від роботи з ним, що призведе до масштабного дефіциту палива і протестів.

Софія стверджує, що це може прискорити падіння уряду, підсилюючи підтримку проросійського президента країни Румена Радева, котрий публічно висловлював ідею зі створення нової політичної партії, додали співрозмовці.

Болгарія – парламентська республіка, де більшість повноважень має уряд, а не президент.

Водночас болгарське Міністерство енергетики відмовилось від коментарів, а глава держави не відповів на запитання Politico.

Юліан Попов, колишній міністр охорони навколишнього середовища Болгарії та старший науковий співробітник аналітичного центру Strategic Perspectives, погодився, що уряд "не підготовлений належним чином" і "не має плану дій на випадок надзвичайної ситуації" у разі виходу Лукойлу, що може призвести до дефіциту палива, якщо не буде знайдено рішення.

Ексчиновник заявив, що уряду країни слід зараз перейти до операційного контролю над цим НПЗ, за підтримки "міжнародного комітету" зі світових юристів та експертів, які можуть допомогти Болгарії керувати цим стратегічним об'єктом.

Однак експерти поставили під сумнів твердження, що якщо Штати не звільнять країну від санкцій, то Радев прийде до влади.

Це "тактика залякування" з боку уряду, щоб уникнути швидких дій з продажу цього заводу, заявив Іліан Василев, колишній посол Болгарії в Росії, який зараз очолює консалтингову компанію Innovative Energy Solutions.

"Існують законні та серйозні інтереси в купівлі активів Лукойлу, – заявив аналітик, додавши, що "немає приводу для паніки".