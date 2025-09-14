Обломки дрона РФ упали в центре города Нежина
Днем 14 сентября обломки российского беспилотника упали в центре Нежина в Черниговской области, сообщил городской голова Александр Кодола.
"Нежинский район под атакой БПЛА. Обломки сбитого шахеда упали в центре города", – написал политик в 12:53.
Других подробностей пока нет.
Мэр призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
По состоянию на момент публикации угроза для Черниговской области сохраняется. Также тревога объявлена в некоторых районах Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также в Донецкой области.
- По данным Воздушных сил, в ночь на 14 сентября россияне атаковали Украину баллистическим "Искандером" и 58 ударными БпЛА – защитникам удалось подавить 52 дрона.
- Военные зафиксировали попадание ракеты и шести беспилотников на трех локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА в двух местах.
