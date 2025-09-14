Обломки дрона РФ упали в центре города Нежина

Мэр города в Черниговской области заявил о падении остатков сбитого российского БпЛА

Иллюстративное фото: Depositphotos

Днем 14 сентября обломки российского беспилотника упали в центре Нежина в Черниговской области, сообщил городской голова Александр Кодола.

"Нежинский район под атакой БПЛА. Обломки сбитого шахеда упали в центре города", – написал политик в 12:53.

Других подробностей пока нет.

Мэр призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

По состоянию на момент публикации угроза для Черниговской области сохраняется. Также тревога объявлена в некоторых районах Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также в Донецкой области.