Уламки дрона РФ впали у центрі міста Ніжина

Мер міста у Чернігівській області заявив про падіння решток збитого російського БпЛА

Ілюстративне фото: Depositphotos

Вдень 14 вересня уламки російського безпілотника впали у центрі Ніжина на Чернігівщині, повідомив міський голова Олександр Кодола.

"Ніжинський район під атакою БПЛА. Уламки збитого шахеда впали в центрі міста", – написав політик о 12:53.

Інших подробиць наразі немає.

Мер закликав жителів залишатись у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Станом на момент публікації загроза для Чернігівщини зберігається. Також тривогу оголошено у деяких районах Сумщини, Харківщини та Дніпропетровщини й у Донецькій області.