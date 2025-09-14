Уламки дрона РФ впали у центрі міста Ніжина
Вдень 14 вересня уламки російського безпілотника впали у центрі Ніжина на Чернігівщині, повідомив міський голова Олександр Кодола.
"Ніжинський район під атакою БПЛА. Уламки збитого шахеда впали в центрі міста", – написав політик о 12:53.
Інших подробиць наразі немає.
Мер закликав жителів залишатись у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Станом на момент публікації загроза для Чернігівщини зберігається. Також тривогу оголошено у деяких районах Сумщини, Харківщини та Дніпропетровщини й у Донецькій області.
- За даними Повітряних сил, у ніч на 14 вересня росіяни атакували Україну балістичним "Іскандером" та 58 ударними БпЛА – захисникам вдалося подавити 52 дрони.
- Військові зафіксували влучання ракети та шести безпілотників на трьох локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА у двох місцях.
