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Одесский облсовет возглавил депутат Европейской солидарности

Одесский облсовет возглавил депутат Европейской солидарности - Фото
Одесский облсовет (Фото - Думская)
21.08.2019, 12:48

На прошлой неделе депутаты не смогли проголосовать за нового главу из-за потасовки в сессионном зале

Сегодня, 21 августа, Одесский областной совет принял отставку председателя Анатолия Урбанского, которого избрали в Раду. На его место пришел представитель партии Евросолидарность Сергей Паращенко. Об этом сообщает пресс-служба совета.

Кандидатуру Паращенко поддержали 55 из 58 депутатов.

Новый глава Одесского облсовета Сергей Паращенко (Фото - Думская)

В марте Паращенко назначили первым замглавы ОдОГА, а 10 апреля он стал врио главы ОГА. Потом его уволил президент Владимир Зеленский.

До этого он дважды избирался депутатом Арцизского районного совета. В 2010 году стал депутатом Одесского областного совета по мажоритарному округу Арцизского района. В октябре 2015 года возглавил в облсовете фракцию "Блок Петра Порошенко " Солидарность".

Первым замом главы облсовета избрали представителя Оппозиционного блока Вадима Шкаровского. Как сообщает местное издание Думская, во время заседания у последнего спрашивали, "чей Крым": он ответил, что украинский, но так и не признал Россию агрессором.

  • 16 августа на заседании Одесского облсовета не смогли ни принять отставки Урбанского, ни выбрать нового главу. В зале возникла драка после того, как депутат и замглавы Одесской ОГА Виталий Свичинский обвинил коллег из фракций БПП (ЕС) и Оппозиционный блок чуть ли не в сговоре и призвал блокировать трибуну. Свичинского поддержали депутаты из фракций Батькивщины и Нашего края.

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