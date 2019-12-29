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Обмен. Появился список первых 25 освобожденных украинцев

Обмен. Появился список первых 25 освобожденных украинцев - Фото
Фото: ОП
29.12.2019, 13:29

Названы фамилии 25 украинцев, которых передали из временно оккупированных районов Луганской области

Представитель боевиков ЛНР во время обмена удерживаемыми лицами на КПВВ Майорское назвала фамилии 25 освобожденных украинских заложников.

Неизвестная в военной форме сделала перекличку людей, которых боевики передают Украине.

Некоторые имена, к сожалению, расслышать не удалось. В фамилиях также могут быть неточности.

  1. Алоян Эдуард

  2. Ульянов

  3. Воронина Виктория

  4. Горбулич Татьяна

  5. Данильченко Владимир

  6. Данильченко

  7. Деев Иван

  8. Евтушок Юрий

  9. Яременко Валентина

  10. Завадский

  11. Иванчук Сергей

  12. Кордишко Роман

  13. Катышев Иван

  14. Мухина Анастасия

  15. Олейник Денис

  16. Пауков Александр

  17. Секацкий Денис

  18. Семенов Валерий

  19. Семеренко Анатолий

  20. Сорокина Елена

  21. Тарасюк Валерий

  22. Кучин

  23. Фурсов Роман

  24. Циганов

  25. Яровой Андрей

Сегодня на линии разграничения на Донбассе проходит масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был солнасован на встрече лидеров нормандского формата в Париже. Все детали - в хронике LIGA.net.

Первыми боевики передали Украине 25 человек, которых удерживали на неподконтрольной Киеву территории Луганской области.

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Донбасс заложники обмен список
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