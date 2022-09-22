Обмен военнопленными координировали из четырех стран – Ермак

Обмен военнопленными, который состоялся вечером 21 сентября, координировали в четырех странах. Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге.

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По его словам, Рустем Умеров работал в Саудовской Аравии, начальник ГУР Кирилл Буданов и глава МВД Денис Монастырский – в Турции.

В Украине, в Черниговской области, находились и.о. главы СБУ Василий Малюк, омбудсмен Дмитрий Лубинец и замглавы ГУР Дмитрий Усов.

Четвертую страну Ермак не назвал.

По словам Буданова, один из этапов проходил на территории Польши.

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова.

Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине.

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Наталія Медведєва

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