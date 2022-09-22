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Обмен военнопленными координировали из четырех стран – Ермак

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 19:30
Обмен военнопленными координировали из четырех стран – Ермак - Фото
Освобожденные защитники Мариуполя (Фото: МВД)

Обмен военнопленными, который состоялся вечером 21 сентября, координировали в четырех странах. Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге.

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По его словам, Рустем Умеров работал в Саудовской Аравии, начальник ГУР Кирилл Буданов и глава МВД Денис Монастырский – в Турции.

В Украине, в Черниговской области, находились и.о. главы СБУ Василий Малюк, омбудсмен Дмитрий Лубинец и замглавы ГУР Дмитрий Усов.

Четвертую страну Ермак не назвал.

По словам Буданова, один из этапов проходил на территории Польши.

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Наталія Медведєва
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