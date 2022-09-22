Обмен военнопленными координировали из четырех стран – Ермак
22.09.2022, 19:30
Освобожденные защитники Мариуполя (Фото: МВД)
Обмен военнопленными, который состоялся вечером 21 сентября, координировали в четырех странах. Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге.
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По его словам, Рустем Умеров работал в Саудовской Аравии, начальник ГУР Кирилл Буданов и глава МВД Денис Монастырский – в Турции.
В Украине, в Черниговской области, находились и.о. главы СБУ Василий Малюк, омбудсмен Дмитрий Лубинец и замглавы ГУР Дмитрий Усов.
Четвертую страну Ермак не назвал.
По словам Буданова, один из этапов проходил на территории Польши.
- Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова.
- Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине.
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