Общественный совет требует от Зеленского созвать СНБО из-за судей

Правосудие (фото - pixabay.com)

Общественный совет добропорядочности в связи с делом против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка выдвинул ряд требований к органам власти. Об этом говорится в заявлении совета.

По мнению членов совета, обнародованные НАБУ записи разговоров по этому делу свидетельствуют о том, что "оставленные на должностях вопреки выводам общественности судьи продолжают управляемое "правосудие" и коррупцию в общегосударственных масштабах".

Совет призвал президента Владимира Зеленского созвать СНБО и инициировать изменения в законодательство, которые помогут перезапустить Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) и Высший совет правосудия и приведут к реальному очищению судейского корпуса.

Высшую квалификационную комиссию судей просят исключить "назначенных под давлением" членов комиссии Николая Сироша и Сергея Остапца из коллегий, которые проводят оценки судей, а на пленарных заседаниях принять решение об их отводе до завершения расследования.

Также совет призвал омбудсмена Людмилу Денисову остановить проведение конкурса на место уволенного с должности члена ВККС Андрея Козлова, а. Верховную Раду - дать оценку действиям омбудсмена.

Со своей стороны Совет добропорядочности пообещал учитывать обнародованные материалы при анализе судей и кандидатов на судейские должности в ходе проведения квалификационного оценивания.

Ранее НАБУ опубликовало скандальное аудио разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем. Вовк назвал их фальшивкой. Подозрения судьям ОАСК уже в Генпрокуратуре.