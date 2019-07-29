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Подозрения судьям ОАСК уже в ГПУ

Подозрения судьям ОАСК уже в ГПУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
29.07.2019, 11:16

Сегодня подозрения главе суда и трем судьям переданы на подпись заместителю генпрокурора

Сегодня, 29 июля, в 10:55 в Генпрокуратуру поступили на подпись к заместителю генпрокурора подозрения для судей Окружного админсуда Киева, сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она также отметила, что "делать все нужно вовремя, господин Горбатюк", обращаясь к главе департамента спецрасследований ГПУ.

26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в Окружной админсуд. Группу создали для расследований деятельности судей в период их работы во время Революции Достоинства. Однако во время сбора данных следствие задокументировало признаки других криминальных нарушений, не связанных с событиями на Майдане: вмешательство в работу ВККС, в том числе, попытки повлиять на кадровые решения, и шантаж.

Сообщалось, что прокуратура готовит подозрения по факту вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей четырем судьям Окружного админсуда.

НАБУ опубликовало записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК. Вовк назвал из фальшивкой

28 июля, Горбатюк сказал, что большая часть доказательств по делу ОАСК уничтожена. "Однако злоупотребление столь масштабны, нарушений так много, что невозможно все уничтожить", - добавил он.

Читайте также: Тема дня. Почему Павлу Вовку может все сойти с рук

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генпрокуратура сергей горбатюк окружной суд павел вовк
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