Обстрел Станицы Луганской. В ответ на фейки РФ Украина отвезла в Станицу иностранные СМИ

Украина в ответ на лживые заявления российских пропагандистов о сегодняшнем обстреле Станицы Луганской оперативно организовала поездку на место событий 24 иностранных журналистов, чтобы они могли увидеть все своими глазами. Об этом в Facebook написал советник главы МВД Антон Геращенко.

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Уже через час после обстрела боевиками детского сада в Станице, в ходе которого чудом не пострадали дети, "российская пропагандистская машина в лице подонка Соловьева естественно возложила вину за обстрел Станицы на украинскую сторону", отметил Геращенко.

По его словам, в Офисе президента было немедленно принято решение собрать группу иностранных СМИ и срочно доставить их в Станицу Луганскую.

Самолетом Нацгвардии на военный аэродром на Востоке Украины была доставлена группа из 24 журналистов. Оттуда вертолетами ВСУ они были переправлены в Станицу.

Самолет вылетел из Киева в 14:45 и уже в 18:00 группа иностранных журналистов проводила съемки на руинах детского сада и брала интервью у переживших обстрел сотрудников, отметил советник главы МВД. Журналисты, по его словам, могли сами убедится, кто и с какой стороны стрелял по украинским детям.

Также сегодня в Краматорске пройдет брифинг руководства ООС по итогам сегодняшнего дня активизации отстрелов со стороны оккупированных Россией украинских территорий.

"Так и в будущем мы будем обеспечивать правдивую информацию мировому сообществу, чтоб все знали о военных преступлениях РФ", – написал Геращенко.

Сегодня боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Станица Луганская. Под обстрел попало здание детского сада, в результате чего, по предварительным данным, трое гражданских получили контузии.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел "большой провокацией".

Вадим Ребрина

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